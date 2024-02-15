Український опорник сподівається регулярно грати за словацький клуб.
Ігор Харатін, ДАК 1904
15 лютого 2024, 00:05
Напередодні стало офіційно відомо про те, що опорний півзахисник Ігор Харатін залишив варшавську Легію та приєднався до ДАК 1904, підписавши зі словацьким клубом до кінця поточного сезону з опцією продовження на ще один рік.
29-річний український хавбек поділився емоціями від свого переходу до команди з міста Дунайська Стреда.
"ДАК хотів мене підписати ще рік тому, але тоді я вирішив залишитися у Варшаві. Проте зараз у Дунайській Стреді працює мій друг Тарас Качараба, і після спілкування з ним та спортивним директором Глібом Платовим я зацікавився можливістю виступати за ДАК.
Мені потрібно грати, тому я думаю, що ми зможемо допомогти один одному. Я прийняв дуже правильне рішення і зроблю все, щоб ми разом досягли успіху. За цей короткий час я переконався, що почуватимусь тут як удома, адже моє рідне місто Мукачево також розташоване біля угорського кордону", — цитує слова Харатіна офіційний сайт ДАК 1904.
Нагадаємо, раніше ДАК 1904 також підписав українського центрального захисника Тараса Качарабу.