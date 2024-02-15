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Український опорник сподівається регулярно грати за словацький клуб.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що опорний півзахисник Ігор Харатін залишив варшавську Легію та приєднався до ДАК 1904, підписавши зі словацьким клубом до кінця поточного сезону з опцією продовження на ще один рік.

29-річний український хавбек поділився емоціями від свого переходу до команди з міста Дунайська Стреда.

"ДАК хотів мене підписати ще рік тому, але тоді я вирішив залишитися у Варшаві. Проте зараз у Дунайській Стреді працює мій друг Тарас Качараба, і після спілкування з ним та спортивним директором Глібом Платовим я зацікавився можливістю виступати за ДАК.

Мені потрібно грати, тому я думаю, що ми зможемо допомогти один одному. Я прийняв дуже правильне рішення і зроблю все, щоб ми разом досягли успіху. За цей короткий час я переконався, що почуватимусь тут як удома, адже моє рідне місто Мукачево також розташоване біля угорського кордону", — цитує слова Харатіна офіційний сайт ДАК 1904.



Нагадаємо, раніше ДАК 1904 також підписав українського центрального захисника Тараса Качарабу.