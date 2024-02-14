Інше

Ще один українець став частиною словацького колективу.

Опорний півзахисник Ігор Харатін залишив Легію та приєднався до ДАК 1904, передає офіційний сайт словацького клубу.

За попередніми даними, 29-річний українець змінив команду на правах вільного агента. Гравець підписав із новим клубом контракт, розрахований до кінця поточного сезону з опцією на ще один рік.

Після 19-ти турів чемпіонату Словаччини клуб із Дунайської Стреди посідає 6-те місце. Наприкінці лютого команда зустрінеться з Ружомбероком у чвертьфіналі Кубка країни.

До Легії Харатін приєднався у вересні 2021 року за 900 тисяч євро з Ференцвароша. У першій половині сезону-2023/24 він взяв участь у 7 матчах Легії II у 4-му дивізіоні Польщі, а також одному поєдинку основної команди у Кубку країни.

Нагадаємо, нещодавно ДАК 1904 також підписав захисника Тараса Качарабу.