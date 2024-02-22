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Досвідчений воротар вирішив завершити з футболом в нинішній ролі.

Джо Гарт вирішив завершити кар'єру гравця наступного літа - повідомляє Селтік у Twitter.

Раніше воротар виступав у складі Манчестер Сіті, з якого віддавався в ряд оренд через те, що не входив у плани Хосепа Гвардіоли, а влітку 2021 року відправився до Шотландії.

У англійському клубі Джо вдалося виграти чемпіонат, кубок Англії та Кубок Англійської Ліги, так само і в Селтіку. Крім того, в нього є більше 70 матчів за збірну Англії.

Цього сезону 36-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах.