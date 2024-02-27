Дебютні ігри FIFA Series приймуть Алжир, Азербайджан, Саудівська Аравія та Шрі-Ланка.
fifa.com
27 лютого 2024, 11:40
ФІФА на своєму офіційному сайті анонсувала серію товариських матчів між національними командами.
Так звану FIFA Series буде запущено в березні під час міжнародної паузи — в її рамках проводитимуться товариські матчі між збірними з різних конфедерацій. Вона проводитиметься по парних роках.
Згідно з першою інформацією, чотири збірні, які репрезентують різні конфедерації, будуть проводити спаринги в одній країні.
Мета – регулярніші матчі між збірними різних конфедерацій, що принесе більше можливостей для розвитку.
Дебютні ігри приймуть Алжир, Азербайджан, Саудівська Аравія та Шрі-Ланка. Матчі відбудуться з 18 по 26 березня.
У дебютному розіграші проекту візьмуть участь такі збірні:
Алжир: Алжир, Андорра, Болівія, ПАР;
Азербайджан: Азербайджан, Болгарія, Монголія, Танзанія;
Саудівська Аравія А: Кабо-Верде, Камбоджа, Екваторіальна Гвінея, Гайана;
Саудівська Аравія В: Бермудські острови, Бруней, Гвінея, Вануату;
Шрі-Ланка: Бутан, Центральноафриканська республіка, Папуа — Нова Гвінея, Шрі-Ланка.