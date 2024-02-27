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Дебютні ігри FIFA Series приймуть Алжир, Азербайджан, Саудівська Аравія та Шрі-Ланка.

ФІФА на своєму офіційному сайті анонсувала серію товариських матчів між національними командами.

Так звану FIFA Series буде запущено в березні під час міжнародної паузи — в її рамках проводитимуться товариські матчі між збірними з різних конфедерацій. Вона проводитиметься по парних роках.

Згідно з першою інформацією, чотири збірні, які репрезентують різні конфедерації, будуть проводити спаринги в одній країні.

Мета – регулярніші матчі між збірними різних конфедерацій, що принесе більше можливостей для розвитку.

Дебютні ігри приймуть Алжир, Азербайджан, Саудівська Аравія та Шрі-Ланка. Матчі відбудуться з 18 по 26 березня.

У дебютному розіграші проекту візьмуть участь такі збірні:

Алжир: Алжир, Андорра, Болівія, ПАР;

Азербайджан: Азербайджан, Болгарія, Монголія, Танзанія;

Саудівська Аравія А: Кабо-Верде, Камбоджа, Екваторіальна Гвінея, Гайана;

Саудівська Аравія В: Бермудські острови, Бруней, Гвінея, Вануату;

Шрі-Ланка: Бутан, Центральноафриканська республіка, Папуа — Нова Гвінея, Шрі-Ланка.