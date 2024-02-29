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У клубі незадоволенні таким рішенням.

Слован Братислава незадоволений трансферним баном ФІФА і хоче змінити це рішення - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Сума заборгованості перед гравцями, про яку йдеться, вже виплачена. Зарахування займе декілька днів, після чого трансферний бан буде знято".

Цієї зими словацький клуб зіграв з представником росії динамо москва, через що деякі інші команди відмовилися грати зі Слованом товариські матчі.

Також київське Динамо хоче продати туди вінгера Жерсона Родрігеса, що також брав участь у скандальній зустрічі.