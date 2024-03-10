Англія

Наставник Ман Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні матчу з Ліверпулем.

Напередодні матчу Ліверпуль - Манчестер Сіті у 28-му турі АПЛ, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поділився думкою про головний поєдинок другого кола.

"Під час гри ми повинні працювати наполегливіше. Це єдине, що ми можемо зробити. Не вперше, не востаннє.

Ми повинні подолати ці ситуації та досягти найвищого досягнення, спробувати боротися за четверту перемогу в АПЛ поспіль, чого ще ніколи не робила жодна команда. Це виклик, з яким ми маємо зіткнутися – подолати абсолютно все.

Інакше буде важко, в цьому випадку, перемогти в неділю. Але, що б не сталося, я майже впевнений, що ми виступимо добре.

І що б не трапилося, у нас все одно буде багато-багато ігор. Це дійсно важлива гра для змагання за титул, але я все одно відчуваю, що багато речей станеться", — сказав Гвардіола.

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться десятого березня, о 17:45 за київським часом.

Після 27 зіграних турів АПЛ Ліверпуль набрав 63 пункти та посідає перше місце. У свою чергу, Манчестер Сіті заробив 62 очки за ті ж самі 27 зіграних матчів та розташовується на другому рядку турнірної таблиці чемпіонату Англії.