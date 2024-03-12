Україна

Житомирська команда ще не оголошувала про підписання футболіста.

Венесуельський нападник Луїфер Ернандес, зважаючи на все, став гравцем житомирського Полісся.

Це виходить із того, що житомирська команда внесла 22-річного венесуельця до заявки на нинішній сезон УПЛ на офіційному сайті чемпіонату України.

Примітно, що Полісся ще не оголошувало про його підписання, але раніше була інформація, що сума трансферу складе 1,2 мільйона доларів.

Цього сезону Ернандес провів шість матчів і віддав один асист за рідну команду Академія Пуерто-Кабельо.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, Полісся оголосило про відставку головного тренера Юрія Калітвінцева.