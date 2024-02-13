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Футболіст не з'являвся на полі з жовтня минулого року.

Прес-служба саудівського Аль-Хіляля у своїх соціальних мережах анонсувала повернення Неймара після травми.

"З поверненням до Ер-Ріяду, наш бразильський фокусник", — підписала відео прес-служба клубу.

Нагадаємо, Неймар перебрався до Саудівської Аравії у серпні минулого року з ПСЖ. Однак через місяць 32-річний бразилець пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна та порвав меніск, після чого був прооперований.

Пізніше саудівський клуб виключив Неймара із заявки для місця Ренану Лоді.

Нинішнього сезону Неймар провів п'ять поєдинків, у яких забив один гол та віддав три асисти.