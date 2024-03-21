Раніше румунський фахівець відмовився від пропозиції Бешикташа.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, GETTY IMAGES
21 березня 2024, 21:46
Колишній головний тренер українських грандів Динамо та Шахтаря Мірча Луческу розповів про свої плани на майбутнє.
"Я відпочив вперше за 50 років. Зважаючи на все, що, на жаль, відбувається в Україні, я вирішив взяти паузу і дочекатися червня. Не можу дочекатися, коли наступного сезону повернуся на тренерську лаву. Хочу очолити команду до початку передсезонної підготовки, щоб вплинути на побудову та підготовку складу.
Чому ж я відхилив пропозицію від Бешикташа кілька місяців тому? Час був невідповідний", — наводить слова 78-річного румуна TuttoSport.
Нагадаємо, Луческу залишив київське Динамо у листопаді минулого року.
Раніше Луческу поділився своїми думками про гру форварда "гірників" Данила Сікана.