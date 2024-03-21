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Раніше румунський фахівець відмовився від пропозиції Бешикташа.

Колишній головний тренер українських грандів Динамо та Шахтаря Мірча Луческу розповів про свої плани на майбутнє.

"Я відпочив вперше за 50 років. Зважаючи на все, що, на жаль, відбувається в Україні, я вирішив взяти паузу і дочекатися червня. Не можу дочекатися, коли наступного сезону повернуся на тренерську лаву. Хочу очолити команду до початку передсезонної підготовки, щоб вплинути на побудову та підготовку складу.

Чому ж я відхилив пропозицію від Бешикташа кілька місяців тому? Час був невідповідний", — наводить слова 78-річного румуна TuttoSport.

Нагадаємо, Луческу залишив київське Динамо у листопаді минулого року.

Раніше Луческу поділився своїми думками про гру форварда "гірників" Данила Сікана.