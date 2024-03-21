Україна

Румунський фахівець порівняв Данила Сікана з Едіном Джеко.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря та київського Динамо Мірча Луческу прокоментував виступи молодого нападника "гірників" Данила Сікана.

"Сікан – футболіст із безперечним потенціалом, і він уже прокладає собі дорогу як у Шахтарі, так і у збірній України. Моя думка: він є класичним центральним нападником. Сікан орієнтований на завершення, але в той же час він рухається і вміє знайти порозуміння з партнерами.

Я бачу його на позиції центрального форварда у схемі 4-3-3. Йому потрібно постійно грати, щоб бути готовим до такого топ-клубу як Ювентус. Кого він мені нагадує? Едіна Джеко", — наводить слова Сікана Tuttomercatoweb.com.

Раніше повідомлялося, що Сікан потрапив у сферу інтересів Ювентуса.