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Коментар від форварда щодо можливого виступу на турнірі.

Кіліан Мбаппе розповів щодо можливого виступу на Олімпійських іграх.

"Я завжди хотів грати на Олімпіаді, і моє бажання не змінилося", — цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Якщо я буду грати на Олімпійських іграх, то це буде мрія, але якщо мені не дозволять, я буду робити те, що мені скажуть. Рішення залишається за однією людиною, і мені не сказали так чи ні".

На Олімпійських іграх у Парижі наступного літа також зіграє збірна України, що дізналася своїх опонентів на груповому етапі.

Цього сезону 25-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 38 голів і віддав 8 асистів.