Кіліан Мбаппе розповів щодо можливого виступу на Олімпійських іграх. 

"Я завжди хотів грати на Олімпіаді, і моє бажання не змінилося", — цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Якщо я буду грати на Олімпійських іграх, то це буде мрія, але якщо мені не дозволять, я буду робити те, що мені скажуть. Рішення залишається за однією людиною, і мені не сказали  так чи ні". 

На Олімпійських іграх у Парижі наступного літа також зіграє збірна України, що дізналася своїх опонентів на груповому етапі. 

Цього сезону 25-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 38 голів і віддав 8 асистів. 