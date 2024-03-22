Коментар від форварда щодо можливого виступу на турнірі.
Кіліан Мбаппе - Getty Images
22 березня 2024, 20:57
Кіліан Мбаппе розповів щодо можливого виступу на Олімпійських іграх.
"Я завжди хотів грати на Олімпіаді, і моє бажання не змінилося", — цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Якщо я буду грати на Олімпійських іграх, то це буде мрія, але якщо мені не дозволять, я буду робити те, що мені скажуть. Рішення залишається за однією людиною, і мені не сказали так чи ні".
На Олімпійських іграх у Парижі наступного літа також зіграє збірна України, що дізналася своїх опонентів на груповому етапі.
Цього сезону 25-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 38 голів і віддав 8 асистів.