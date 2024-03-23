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Керманич збірної Іспанії прокоментував товариський матч проти Колумбії.

Збірна Іспанії напередодні поступилась Колумбії в товариському матчі в Лондоні.

Іспанія — Колумбія 0:1 Відео гола та огляд товариського матчу

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Ми вибрали таких суперників, як Колумбія та Бразилія, тому що хотіли виміряти нашу силу на піку клубного сезону. У червні у хлопців буде кілька днів відпочинку, і ми не думали, що буде правильно грати з такими сильними суперниками. Ми повинні змагатись і протиставляти свої сили таким збірним саме зараз.

Неприємно програвати, тому що за останній рік ми звикли до перемог. У нас був дуже сильний суперник і в другому таймі ми втратили контроль. Виступ не був вражаючим, але показники, які ми продемонстрували, є позитивними.

У нас і в суперників було достатньо дуже хороших гравців, тому ми не повинні сприймати цю невдачу, як щось катастрофічне. У другому таймі ми були більш хаотичними і нам було важко реагувати на пропущений м’яч.

Ні, Колумбія перемогла нас не через вищі амбіції. Ми боролись і виходили на поле боротись для того, щоб виграти цю гру, і в першому таймі ми були дуже близькі до цього. Не було ніякого браку амбіцій чи бажання змагатись. Роздягальня засмучена, тому що хлопці не люблять програвати.

Ми дуже добре провели перший тайм і контролювали ситуацію. Але в другому таймі цього контролю в нас не було. Ми розвалились, і це далось узнаки. Наші суперники були більш управними, вони знаходили простір, щоб виходити до контратак і завдавати нам проблем. Але ми вчимось, і у вівторок буде геть інша гра.

Позитивним моментом був перший тайм, але ми не любимо програвати і ніщо не виправдовує поразки. Але ми не грали чотири місяці, і позитивним моментом для нас є те, що ми побачили, що гравці зберегли ідею, і ми побачили це проти дуже сильного суперника в матчі з максимальними вимогами. Деяким з наших гравців потрібно мати більше досвіду, і ці матчі також корисні в цьому плані.

Хамес та Луїс Діас створили нам чимало клопотів. Гра тривала в дуже високому темпі, і Колумбія використовувала вільні зони. Це було дуже важливо для контролю над грою з їхнього боку", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч збірна Іспанії проведе проти Бразилії.