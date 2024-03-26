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Нападник дав свій коментар.

Сьогодні "триколірні" проведуть ще один товариський матч — проти збірної Чилі. Мбаппе прийшов на прес-конференцію, присвячену цій грі.

"Приходити на прес-конференції — це моя сфера відповідальності, тим більше після поразок. Якби ми обіграли Німеччину, я б не прийшов.

У матчі з Німеччиною було багато тривожних моментів. Так, він був товариським. Але якщо просто подивитися на нашу гру, то впадають у вічі численні огріхи — з погляду техніки, тактики, настрою та ефективності дій. Звичайно, краще винести урок із цього зараз.

У цій грі в нас був дефіцит лідерства. Нас переграли за всіма статтями", — вважає Мбаппе.