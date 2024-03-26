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Це станеться в товариському матчі.

Вінісіус Жуніор вперше виведе збірну Бразилії з капітанською пов'язкою. Це станеться в товариському матчі з Іспанією.

Гра Іспанія — Бразилія відбудеться 26 березня в Мадриді і пройде під гаслом боротьби з расизмом. У Бразильській конфедерації футболу (CBF) вирішили, що буде символічно призначити Вінісіуса капітаном збірної Бразилії в цій зустрічі.

Вінісіус давно перебуває в центрі расистських скандалів у чемпіонаті Іспанії, а той факт, що матч з Іспанією пройде на домашньому стадіоні Реала Сантьяго Бернабеу, робить Вінісіуса ідеальним вибором на роль капітана пентакампеонів.