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Марсело Вейгандт став одноклубником Ліонеля Мессі та Сергія Кривцова.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Бока Хуніорс Марсело Вейгандтом.

Орендна угода з 24-річним аргентинцем розрахована до кінця сезону 2024 року з можливістю її продовження ще на один рік.

Зазначимо, що Вейгандт став вже дев'ятим (якщо рахувати подвійні громадянства) аргентинцем у складі американського клубу МЛС, включаючи Ліонеля Мессі.

Минулого сезону Вейнандт провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.

Після шести ігор Інтер Маямі посідає друге місце у Східній конференції МЛС.