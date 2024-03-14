Северная Америка

Зірковий дует нападників ще й по асисту оформив на кожного.

Глибокої ночі за європейським часом відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, у якому Інтер Маямі на власному полі приймав Нешвілл на тлі нічиєї в першій зустрічі — 2:2.

Команда Тати Мартіно знову розпочала гру дуже потужно да вже до середини першого тайму на рахунку Ліонеля Мессі був гол та гольовий пас на його найкращого друга — Луїса Суареса, тоді як гості відзначились тільки попередженням на третій хвилині.

А вже після перерви Суарес виклав подачу з правого флангу на голову Роберту Тейлору, і той остаточно зняв усі питання щодо переможця пари.

Гол Нешвілла на останніх секундах узагалі нічого не вирішував.

Додамо, що український центральний захисник Сергій Кривцов провів на полі 77 хвилин у цій грі, тоді як повні матчі відіграли іспанці Хорді Альба та Серхіо Бускетс.

Наступний матч Інтер Маямі проведе проти переможця пари Монтеррей — Цинцинатті, де перша гра завершилась із рахунком 1:0.

Інтер Маямі — Нешвілл 3:1 (перший матч — 2:2)

Голи: Суарес, 8, Мессі, 23, Тейлор, 63 — Саррідж, 90+3

Інтер Маямі: Коллендер — Грессель, Авілес, Кривцов (Аллен, 77), Фрейре, Альба — Соларі, 55, Бускетс, Гомес (Руїс, 86) — Мессі (Тейлор, 50), Суарес (Кампана, 86).

Нешвілл: Вілліс — Мур, Макнотон, Ловіц, Вашингтон (Бауер, 46) — Девіс (Єрвуд, 68), Годой (Анунга, 68) — Майл (Саррідж, 46), Мухтар, Шаффелберг (Гейнс, 75) — Бойд.

Попередження: Годой.