Северная Америка

Присутність Альби, Бускетса та Суареса цього разу не компенсувала відсутності Мессі.

У рамках чергового туру регулярного сезону МЛС-2024 Нью-Йорк Ред Буллз приймав Інтер Маямі на Ред Булл Арені.

Господарі досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки голу Моргана. По перерві він же зумів оформити дубль. Пізніше Кармона довів рахунок до розгромного, а шотландський вінгер "биків" відзначився втретє. Після цього гості відповіли своїм голом у виконанні Аллена, проте його було скасовано.

Нью-Йорк Ред Буллз — Інтер Маямі 4:0

Голи: Морган, 3, 51, 70, Кармона, 65

Нью-Йорк Ред Буллз: Міра — Д. Ніліс, Реєс, Ш. Ніліс, Данкан — Г'єнгар (Гарпер, 69), Амая, Страуд (Донкор, 87), Кармона (Нгома, 78) — Морган (Мітчелл, 87), Ванзейр (Голл, 79)

Інтер Маямі: дос Сантос — Авілес (Сейлор, 74), Кривцов, Аллен — Тейлор (Афонсо, 59), Грессель (Касас, 75), Бускетс, Сандерленд (Брайт, 59), Альба — Кампана, Суарес

Попередження: Кривцов, Суарес, Аллен

Завдяки цій звитязі колектив Сандро Шварца наздогнав Інтер і Коламбус Крю (чинний чемпіон) у турнірній таблиці східної конференції.

Наагадаємо, що нападник Інтера Ліонель Мессі продовжує відновлюватися після травми.