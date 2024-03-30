Італія

Трансфер захисника може відбутися наступного літа.

Рома та Наполі цікавляться Пабло Марі — повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Команда з Риму вже запитувала в Монци щодо Марі під час січневого трансферного вікна. Втім, генеральний директор Адріано Галліані переконав Пабло залишитися надовше.

Також захисником цікавиться Наполі, який може запросити його влітку в разі декількох продажів. У складі Монци Пабло виступає з 2022 року, раніше грав за Арсенал.

Цього сезону 30-річний гравець провів 26 матчів в усіх можливих турнірах.