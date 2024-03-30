Україна

Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Вересу.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас проведе гостьовий матч проти рівненського Вересу.

УПЛ. Анонс матчiв дня першого дня 22-го туру

Півзахисник "червоно-білих" Юрій Вакулко напередодні гри поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Настрій у команді робочий. Готуємось, як і на будь-якого іншого суперника в УПЛ. Звичайний одноразовий режим тренувань. На теорії розібрали гру опонента — ми готові до бою.

Так, у першому колі проти Вересу було важко. Вони грали від оборони. Завжди нелегко проходити насичений захист. Тоді ми їх дотиснули 2:1, але й до цього створили дуже багато моментів, тому повинні були забивати раніше.

Виступи Бізімана та Соси? Вони молодці. Щодо голу Джихада, то, так, дуже схожий на той, який він забив Колосу. Подивимось, можливо, це тепер буде його фішка забивати у такому стилі", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Кривбас відбудеться 30 березня, о 18:00