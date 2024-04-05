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Володимир Пятенко розповів про підготовку жіночої команди до матчів відбору Євро-2025.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував тренувальний процес національної команди перед відбірковими матчами Євро-2025 проти Косова та Хорватії.

"Умови для тренувань у нас дуже добрі. Ми тут у лютому вже проводили навчально-тренувальний збір перед поєдинками Ліги націй з Болгарією, і з того часу поля стали лише якіснішими. Дівчата, які виступають в чемпіонаті України, зібралися трохи раніше, а потім приєдналися легіонерки. Днями провели перше спільне заняття в повному складі, плануємо працювати у дворазовому режимі. Щодо травмованих, то є певні проблеми. Деякі гравчині прибули з мікротравмами, але загалом усе більш-менш нормально.

Суперників ми вже розбирали, бачили матчі збірної Хорватії, але до неї будемо готуватися більш детально вже після зустрічі з Косовом. Цю команду ми вивчили, переглянули її поєдинки, провели тактичні заняття. Легко не буде, адже зараз простих суперників не буває. Як я вже казав, наша група дуже рівна. Та ж збірна Косова добре виступила в Лізі націй, вийшовши з Ліги С до Ліги В. Потім у лютому вона відмінно зіграла на Turkish Women's Cup, здобувши у трьох матчах три перемоги.

Ми дивилися ці зустрічі, можу сказати, що в Косова дуже сильна лінія атаки, адже багато гравчинь виступають у закордонних клубах. Так, капітан команди, центрфорвард Ерелета Меметі, виступає за Гоффенгайм, правий нападник Валентина Лімані — за Айнтрахт, а лівий вінгер Елізабета Еджупі — за Сандерленд. Є представниці чемпіонатів Швейцарії, Австрії, Швеції, Туреччини.

Завдання на прийдешні поєдинки в нас завжди високі, адже мета — перемагати в кожному матчі. Завдання-мінімум — вийти у плей-оф, а максимум — потрапити у фінальну частину Євро-2025", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, перший матч проти збірної Косово Україна проведе сьогодні, 5 квітня, о 18:00 за Києвом. Матч із хорватками пройде 9 квітня.