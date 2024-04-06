Ненад Лалатовіч провів на чолі Спартака із Суботиці лише 14 матчів.
Ненад Лалатовіч, Starsport
06 квітня 2024, 14:26
Колишнього головного тренера луганської Зорі Ненада Лалатовіча найближчим часом буде звільнено сербським Спартаком із Суботиці. Про це повідомляє Meridian Sport.
За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене результатами команди і воно ухвалило рішення – 46-річний серб залишить Спартак після п'ятиматчевої серії без перемог.
Нагадаємо, Лалатовіч очолює Спартак із листопада минулого року. Під його керівництвом команда провела 14 матчів, у яких здобула чотири перемоги, тричі зіграла внічию та сім разів програла.
Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера буде спортивний директор клубу Давід Дунджерскі.
Після 28 турів Спартак набрав 31 очко і посідає десяте місце у турнірній таблиці чемпіонату Сербії.
Додамо, що цього сезону Лалатовіч також очолював Зорю, але був звільнений у серпні 2023 року.