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Ненад Лалатовіч провів на чолі Спартака із Суботиці лише 14 матчів.

Колишнього головного тренера луганської Зорі Ненада Лалатовіча найближчим часом буде звільнено сербським Спартаком із Суботиці. Про це повідомляє Meridian Sport.

За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене результатами команди і воно ухвалило рішення – 46-річний серб залишить Спартак після п'ятиматчевої серії без перемог.

Нагадаємо, Лалатовіч очолює Спартак із листопада минулого року. Під його керівництвом команда провела 14 матчів, у яких здобула чотири перемоги, тричі зіграла внічию та сім разів програла.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера буде спортивний директор клубу Давід Дунджерскі.

Після 28 турів Спартак набрав 31 очко і посідає десяте місце у турнірній таблиці чемпіонату Сербії.

Додамо, що цього сезону Лалатовіч також очолював Зорю, але був звільнений у серпні 2023 року.