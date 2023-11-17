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Сербський фахівець продовжить кар'єру на батьківщині.

Спартак Суботіца на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Ненад Лалатовіч.

Угода із 45-річним сербським фахівцем розрахована до кінця сезону-2023/24.

Останнім клубом Лалатовіча була луганська Зоря, яку він залишив на початку липня, а потім наприкінці літа вирішив покинути команду. Потім її очолив Валерій Кривенцов, який також був відправлений у відставку.

Раніше Ненад вже очолював низку сербських клубів, останнім з яких був Младост у 2023 році. Також він працював із молодіжними збірними Сербії.

Після 14 турів Спартак набрав 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Сербії.