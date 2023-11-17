Сербський фахівець продовжить кар'єру на батьківщині.
Ненад Лалатовіч, ФК Спартак Суботіца
17 листопада 2023, 10:35
Спартак Суботіца на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Ненад Лалатовіч.
Угода із 45-річним сербським фахівцем розрахована до кінця сезону-2023/24.
Останнім клубом Лалатовіча була луганська Зоря, яку він залишив на початку липня, а потім наприкінці літа вирішив покинути команду. Потім її очолив Валерій Кривенцов, який також був відправлений у відставку.
Раніше Ненад вже очолював низку сербських клубів, останнім з яких був Младост у 2023 році. Також він працював із молодіжними збірними Сербії.
Після 14 турів Спартак набрав 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Сербії.