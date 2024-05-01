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Коментар стосовно трансферу форварда Шахтаря.

Генеральний директор Цинциннаті Кріс Олбрайт розповів щодо переходу Кевіна Келсі.

"Ми дуже раді, що Кевін приєднався до нас. Це талановитий молодий гравець з неймовірним потенціалом, ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ним", — цитує Кріса офіційний сайт клубу.

"Це фізично обдарований форвард з сильним менталітетом, який добре впишеться в нашу команду".

Зараз Келсі виступає у команді з МЛС в оренді з Шахтаря, що розрахована до грудня 2024 року.

Цього сезону 19-річний гравець провів 20 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.