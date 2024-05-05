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Аргентинець провів видатну гру.

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі встановив два рекорди в МЛС у переможному матчі з Нью-Йорк Ред Буллз (6:2).

У цій зустрічі аргентинська зірка забила гол і зробив п'ять результативних передач. Таким чином, Мессі став першим гравцем в історії МЛС, якому вдалося зробити п'ять результативних передач в одному матчі. Також він першим у МЛС набрав шість очок за системою гол+пас за одну гру.

Цього сезону Ліонель Мессі відіграв за Інтер Маямі 10 матчів, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем у МЛС в квітні.