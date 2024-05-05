Северная Америка

Колектив Тати Мартіно знову пропустив першим, але потім аргентинський форвард влаштував шоу.

У дванадцятому турі американської МЛС Інтер Маямі в домашньому матчі проти Нью-Йорк Ред Булл зумів здобути видовищну вольову перемогу.

Із перших хвилин у складі гостей перебували на полі троє з учасників ексбарселонського квартету: Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Серхіо Бускетс тоді як Хорді Альба та український центральний захисник Сергій Кривцов не брали участь у грі.

Як і в попередніх матчах цього сезону, "чаплі" не втримали власні ворота від пропущеного м’яча бодай до перерви й у підсумку програли перший тайм.

Однак цього разу команду Тати Мартіно знову взявся рятувати Мессі, і після перерви його було просто неможливо спинити.

Одразу п’ять гольових передач від аргентинського виконавця, три з яких пішли на Луїса Суареса та ще два м’ячі оформив Матіас Рохас.

Сам же Мессі забивав цього разу тільки в одному моменті, тоді як Еміль Форсберг установив остаточний рахунок у грі під завісу зустрічі.

Огляд матчу:

Інтер Маямі — Нью-Йорк Ред Булл 6:2

Голи: Рохас, 48, 62, Мессі, 50, Суарес, 69, 75, 81 — Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7

Інтер Маямі: Коллендер — Вейгандт, Авілес, Фрейре, Негрі (Аллен, 84) — Грессель (Брайт, 66), Бускетс, Руїс (Рохас, 46) — Мессі, Суарес (Кампана, 84), Тейлор (Кремаскі, 66).

Нью-Інгленд Революшн: Коронель — Данкан, Реєс, Ніліс, Толкін — Кармона (Донкор, 82), Амая (Еліас, 70), Едельман, Форсберг — Ванзейр (Г’єнгор, 82), Морган.

Попередження: Авілес — Толкін, Данкан, Кармона.