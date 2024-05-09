Клуб вдесяте поспіль здобув цей трофей у Ліхтенштейні.
Вадуц, фото клубу
09 травня 2024, 21:54
У рамках фіналу Кубка Ліхтенштейну-2023/24 Вадуц (2-й дивізіон Швейцарії) зустрівся з Трізенбергом (7-й дивізіон Швейцарії).
Господарі поля спокійно розгромили аутсайдера протистояння, скерувавши у його ворота три м'ячі протягом першого тайму і ще два — у другій половині зустрічі. Таким чином, Вадуц здобув свій ювілейний, 50-й національний кубок.
За час існування турніру, команда взяла участь у 63 фіналах (з урахуванням цього), поступившись лише 13 разів. Востаннє це ставалося у сезоні-2011/12, коли Вадуц зустрівся з УШВ Ешен/Маурен. Вчорашня підсумкова звитяга у Кубку Ліхтенштейну була для команди десятою поспіль.
За даними статистичного порталу RSSSF, Вадуц — перший у світі клуб, на рахунку якого тепер є 50 перемог у національному кубку своєї країни. Найближчим їхнім переслідувачем є північно-ірландський Лінфілд (44).