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Клуб вдесяте поспіль здобув цей трофей у Ліхтенштейні.

У рамках фіналу Кубка Ліхтенштейну-2023/24 Вадуц (2-й дивізіон Швейцарії) зустрівся з Трізенбергом (7-й дивізіон Швейцарії).

Господарі поля спокійно розгромили аутсайдера протистояння, скерувавши у його ворота три м'ячі протягом першого тайму і ще два — у другій половині зустрічі. Таким чином, Вадуц здобув свій ювілейний, 50-й національний кубок.

За час існування турніру, команда взяла участь у 63 фіналах (з урахуванням цього), поступившись лише 13 разів. Востаннє це ставалося у сезоні-2011/12, коли Вадуц зустрівся з УШВ Ешен/Маурен. Вчорашня підсумкова звитяга у Кубку Ліхтенштейну була для команди десятою поспіль.

За даними статистичного порталу RSSSF, Вадуц — перший у світі клуб, на рахунку якого тепер є 50 перемог у національному кубку своєї країни. Найближчим їхнім переслідувачем є північно-ірландський Лінфілд (44).