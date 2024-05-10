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Для "синьо-жовтих" це був третій поєдинок на турнірі.

Збірна України у третьому турі групового етапу Socca EuroCup-2024 здобула мінімальну перемогу над Албанією з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч був забитий на 32 хвилині, а його автором став Вадим Бурлай.

Таким чином, Україна достроково гарантувала собі місце у плей-оф турніру.

Свій заключний матч у групі проти Франції українці проведуть у п'ятницю, 10 травня, о 23:00 за Києвом.

Нагадаємо, раніше Україна зіграла внічию з Литвою (3:3), а потім обіграла Сербію (3:2).

Що таке Сокка?

Це різновид мініфутболу, в якому команди грають складами 6 на 6.

Де дивитись чемпіонат Європи?

Пряма трансляція усіх матчів України та стадії плей-оф наживо на телеканалі Суспільне Спорт.