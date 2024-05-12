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Футболіст хоче якнайшвидше повернутись на поле.

Нападник Аль-Хіляля Неймар розповів про стан свого здоров'я.

"Я відчуваю себе добре. Мені не терпиться повернутися на поле. Вболівальники просто неймовірні. На жаль, я не зміг принести їм того щастя, на яке вони заслуговують, але ви можете бути впевнені, що наступного сезону нам буде дуже весело", — цитує Неймара журналіст Бен Джейкобс у Twitter.

Нагадаємо, 32-річний бразилець порвав хрестоподібну зв'язку коліна у жовтні минулого року, виступаючи за збірну Бразилії у відборі ЧС-2026.

Нинішнього сезону Неймар провів п'ять поєдинків, у яких забив один гол та віддав три асисти. Аль-Хіляль став чемпіоном Саудівської Аравії.