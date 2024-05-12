Іспанія

Питання про майбутнє поляка вирішено.

Форвард Барселони Роберт Левандовські залишиться у клубі на наступний сезон, про це заявив його агент Піні Захаві.

"Інформація про відхід Левандовські з Барселони – це нісенітниця, фейкові новини. Роберт на 100% залишиться у Барсі", – сказав Захаві.

У нинішньому сезоні Роберт взяв участь у 45 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 24 голами та дев'ятьма результативними передачами.

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