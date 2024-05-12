Україна

Також лідер Шахтаря висловився про перемогу в чемпіонаті України.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував чемпіонство в УПЛ, перемогу над Динамо (1:0) й готовність до Євро–2024.

"Я щасливий, ми перемогли! Тяжкий сезон – були і злети, і падіння, але наразі ми заслужено чемпіони. Дуже добре пройшли півріччя, не те що без поразок, а й без нічиїх, та перемогли всі матчі, тому заслужено поставили жирну крапку. Думаю, ні в кого не буде запитань. Усі щасливі, трохи відпочинемо і готуватимемося до Кубка. У нас ще є шанси взяти його, а далі готуватимемося до збірної.

З Динамо ми грали по грі, дуже добре почали поєдинок та в принципі контролювали м’яч і забили гол. У другому таймі вже чекали на свої шанси, тому що розуміли, що Динамо потрібна була тільки перемога, і вони атакуватимуть, але ми не дали нічого їм створити.

Пенальті? Був удар, і м’яч влучив у руку. Арбітр передивився VAR, усе чітко, думаю, жодних запитань. Я не бачив повтору, але хлопці й тренери дивилися та сказали, що це 100 відсотків пенальті.

Євро-2024? Я добре почуваюся, відновився після травми і тренуюся на повну. Мало граю, але це життя. Я професіонал і виконую все, що від мене вимагають, аби команда перемагала. Авжеж, хочеться більше грати, але це вирішує головний тренер. Протягом багатьох років у команді я завжди викладався на максимум і виконував свою роль як на полі, так і поза його межами. Звісно, хочу більше грати та вважаю, що заслуговую на це, тому побачимо, що буде влітку", — сказав Степаненко.