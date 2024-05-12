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Історичне досягнення клубу.

За тур до закінчення чемпіонату Молдови визначився новий чемпіон Суперліги. Петрокуб гарантував собі першу сходинку турнірної таблиці завдяки поразці Шерифа від Зімбру (0:2).

Таким чином, вони перервали гегемонію Шерифа, яка тягнулася протягом останніх 8 сезонів. Востаннє тирапольчани втрачали титул у сезоні 2014/15, коли золоті медалі завоював Мілсамі.

Петрокуб також уперше зіграє в Лізі чемпіонів, стартуючи з 1-го кваліфікаційного раунду.