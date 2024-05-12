Тренер розповів щодо можливої ставки на вінгера в майбутньому.
Ансу Фаті, Getty Images
12 травня 2024, 17:57
Хаві прокоментував розмови стосовно інтеграції у склад Ансу Фаті, який має влітку відправитися до Барселони.
"Не питайте мене більше про планування гравців, яких тут немає", — цитує тренера інсайд Фабріціо Романо.
"Це залежатиме від завершення сезону та ситуації, в якій ми зараз перебуваємо".
Наразі Ансу виступає в оренді у Брайтоні. В свою чергу англійська команда не планує викупляти Фаті.
Цього сезону 21-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.