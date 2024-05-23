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Коментар тренера збірної України U-17 стосовно невдалого матчу з Чехією.

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз прокоментував поразку в матчі з Чехією у груповому етапі Євро-2024.

"Планували, що відступати нікуди, нам потрібна була тільки перемога. Що трапилося — сам не розумію", — цитує тренера офіційний сайт УАФ.

"Дитячий футбол, дитяча психологія, перегоріли.. Хлопці не показали на полі всю силу, те, що вміють. Багато боротьби програвали, багато індивідуальних помилок, у простих ситуаціях втрачали м’яч.

В епізоді з першим голом не винесли м’яч, помилилися, самі собі привезли цей пенальті. Потім хлопці ніби зібралися, якісь моменти пішли, щось стало виходити. Але на кожну гру у фінальній частині потрібно збиратися, щоб були морально-вольові й бійцівські якості. З одного боку, вихід у фінальний турнір — уже успіх, вони молодці. Однак на самому чемпіонаті потрібно по-іншому грати.

Виступ наших юнаків у різних клубах? Мабуть, це також одна з причин невдачі. Можна шукати різні причини, але, на мою думку, на футбольному полі не було злості, жаги до перемоги. Потрібно боротися на кожному клаптику поля, а в епізоді з третім голом один футболіст обіграв стількох опонентів..

Усі в рівних умовах, але трохи десь недопрацьовували. Можливо, забагато авансів надавали, говорили про майбутнє. Скажу так, що хлопці — молодці, що вийшли у фінальну частину. А тут уже всі стараються, уміють грати у футбол.

Не очікував такої гри, думав, буде трохи краще. Але маємо те, що маємо на даний момент. Щодо складу на матч із Кіпром, то подивимося на стан футболістів, поміркуємо, як зробити так, щоб була в нас боєздатна команда на цей поєдинок".

У матчі з Чехією Україна програла з рахунком 1:3 та практично вилетіла з Євро.