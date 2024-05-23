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Україна U-17 програла й другий матч Євро-2024 та опинилась на межі від вильоту з турніру

Цього разу команда Юрія Мороза отримала три м'ячі від Чехії за цілком блідої гри.

Україна U-17 — Чехія U-17, фото УАФ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Україна U-17 — Чехія U-17 1:3

Голи: Дігтярь, 90+4 — Мудри, 12 (пен.), Пенкса, 61, Пенкса, 86



Україна U-17: Макаренко — Шелекета (Рибак, 66), Третяк, Дігтярь, Стрільчук — Редушко, Сорока, Оличенко (Вакулюк, 84) — Денисов (Бондар, 67), Степанов (Попов, 84), Богданов.



Чехія U-17: Обдржалек — Ржехачек, Крпалек, Мичек, Колисек — Слончик, Панош (Наскос, 68) — Шванцара (Сосна, 67), Мурди (Белжи, 81), Пенкса (Коларжик, 90) — Квачек (Нехватал, 68).



Попередження: Денисов, Богданов, Третяк, Попов