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Екс-воротар хоче спробувати себе у новій ролі в футболі.

Самір Ханданович хоче розпочати тренерську кар'єру влітку — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Потенційним місцем роботи називається Інтер. Розглядається варіант з тим, що екс-воротар очолить одну з молодіжних команд.

У складі міланського клубу Самір виступав з 2012 року. Разом з ним Ханданович виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Італії. Минулого року він завершив кар'єру гравця.

У Серії А Інтер виграв свій 20-ий чемпіонський титул в історії.