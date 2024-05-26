Німеччина

Леверкузенці повторили досягнення Баварії, Кельна, Вердера і Боруссії (Дортмунд).

Леверкузенський Баєр у сезоні-2023/24 став переможцем Бундесліги і виграв Кубок Німеччини, оформивши "дубль".

Кайзерслаутерн — Баєр 0:1 Відео гола та огляд матчу 25.05.2024

За даними OptaFranz, із моменту заснування Бундесліги "фармацевти" стали лише п'ятим колективом, якому це вдалося.

Раніше ці два турніри протягом однієї кампанії вигравали Баварія (13 разів), Кельн, Вердер і Боруссія (Дортмунд).

Нагадаємо, перемога Баєра в фіналі Кубка Німеччини-2023/24 вплинула на позиції команд країни в єврокубках.