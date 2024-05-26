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Культовий гравець вирішив відправитися до іншої команди.

Лоран Депуатр залишить Гент влітку.

У фінальному домашньому матчі команди у чемпіонаті Бельгії з Сінт-Трейденом йому влаштували аванси під час заміни.

Наразі Лоран є найкращим бомбардиром в історії клубу. У складі Гента Депуатр виступає з 2014 року, встиг виграти чемпіонство і зіграти у Лізі чемпіонів з невеликими перервами на гру у Порту і Гаддерсфілда.

Цього сезону 35-річний гравець провів 15 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.