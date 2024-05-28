Інше

Дізнайся, на що ставити у вирішальній грі.

У фінальному матчі Ліги чемпіонів між собою зіграють Боруссія Дортмунд та Реал Мадрид.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є іспанська команда. Так, на перемогу "вершкових" коефіцієнт становить 1.7, а на німців — 4.93. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4.06.

Перемога Реала в ЛЧ оцінюється коефіцієнтом 1.34, Дортмунда — 3.19.

Тож на що ставити?

Очікуємо на результативний поєдинок двох атакувальних команд. Ставимо на "тотал матчу більше 3". Коефіцієнт на цю подію — 2.14.

При цьому спробуємо припустити, що обидві заб'ють. На цю подію пропонують 1.71.

Також можна зробити ставку на те, що голом відзначиться Вінісіус. Коефіцієнт на це — 2.45.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.