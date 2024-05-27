Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Іспанії прокоментував відсутність півзахисника Барселони.

Тренерський штаб національної збірної Іспанії за кілька тижнів до початку чемпіонату Європи-2024 оголосив попередню заявку на майбутній турнір.

Однією з головних інтриг цієї події було те, чи ризикне головний тренер "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте із місцем у переліку виконавців для півзахисника каталонської Барселони Гаві, який зазнав надриву хрестоподібної зв’язки ще наприкінці листопада минулого року й має відновитись у червні.

У підсумку, 19-річного гравця "блаугранас" у списку ми так і не побачили, тоді як тренер прокоментував своє рішення наступним чином.

"Гаві знає, що тут його дім, тому він може приїжджати, коли захоче. Ми з нетерпінням чекаємо на нього.

Ми б були дуже раді його бачити, і я ще раз дякую гравцям, які віддали всі свої сили для того, аби поїхати разом з нами на Євро", — заявив іспанський фахівець.

Національна збірна Іспанії гратиме на Євро-2024 у групі В, разом зі збірними Італії, Хорватії та Албанії.