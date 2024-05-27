Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Фурія Роха" буде претендувати на титул чемпіонів Європи на полях Німеччини.

Збірна Іспанії оголосила попередній склад на Євро-2024, який відбудеться у Німеччині. Про це повідомляє офіційний сайт Королівської Федерації футболу Іспанії.

Головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте викликав 29 футболістів, тоді як на Євро-2024 зможуть поїхати лише 26 гравців.

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік Більбао), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).

Захисники: Даніель Карвахаль, Начо Фернандес (обидва — Реал Мадрид), Хесус Навас (Севілья), Емерік Лапорт (Ан-Наср), Рубен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Дані Вівіан (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Алехандро Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі).

Півзахисники: Родріго (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва — Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Маркос Льоренте (Атлетіко), Педрі, Фермін Лопес (обидва — Барселона), Алейш Гарсія (Жирона), Алекс Баена (Вільярреал).

Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Хоселу (Реал Мадрид), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Ламін Ямал (Барселона), Айозе Перес (Бетіс).

Національна збірна Іспанії гратиме на Євро-2024 у групі В, разом зі збірними Італії, Хорватії та Албанії.