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Хорват став спортивним директором Хайдука.

Колишній нападник Дніпра та збірної Хорватії Нікола Калініч оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Свій останній матч 36-річний хорват провів у рідному чемпіонаті у складі Хайдука проти Гориці (2:1), що відбувся 19 травня.

Після завершення кар'єри Калініч одразу ж був призначений спортивним директором Хайдука, вихованцем якого він є.

В останньому сезоні Нікола провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі. Також раніше він виступав за Дніпро (найбільше матчів — 120), Фіорентину, Блекберн, Мілан, Верону, Атлетіко Мадрид, Рому, Істру 1961 та Шибеник.

Також на рахунку Калініча 42 матчі у футболці збірної Хорватії, де він забив 15 голів та віддав три асисти.