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З такою самою зарплатою у хорватському клубі виступає Нікола Калініч.

Стала відома зарплата півзахисника Івана Перішича, який перейшов із Тоттенгема до Хайдука. Про це повідомляє Index.

За інформацією джерела, оклад 34-річного хорвата буде символічним і становитиме один євро на місяць.

Цікаво, що стільки ж отримує інший зірковий гравець Хайдука Нікола Калініч, який раніше виступав за Дніпро.

Зазначається, що Перішич отримає бонуси, якщо команда проб'ється до групового етапу єврокубків. Також він може залишити команду в наступні два трансферні вікна, якщо захоче, за певну суму, яка не розголошується.

Додамо, що нинішнього сезону Іван не зможе допомогти Хайдуку, бо відновлюється після травми хрестоподібної зв'язки коліна.

Цього сезону Перішич провів шість матчів, у яких віддав дві гольові передачі.