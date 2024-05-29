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31-річний бразилець, який раніше виступав в Україні, повертається на батьківщину.

Грецький Панатінаїкос на своєму офіційному сайті оголосив про відхід вінгера Бернарда.

У 31-річного бразильця закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати його.

Бернард, який раніше виступав за донецький Шахтар, приєднався до греків влітку 2022 року. На його рахунку 85 матчів, 13 забитих м'ячів та 15 асистів.

Разом із Панатінаїкосом Бернард став володарем Кубка Греції цього року.

Наступний етап кар'єри бразильця пройде в Атлетіко Мінейро, про угоду з яким було відомо ще у лютому цього року.