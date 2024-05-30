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На рахунку аргентинця 11 голів.

В матчі чемпіонату МЛС Інтер Маямі поступився Атланті Юнайтед — 1:3.

Єдиний гол за Інтер забив Ліонель Мессі, для якого це вже 11-й гол в поточному чемпіонаті. Аргентинець вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів МЛС.

Мессі зрівнявся зі своїм одноклубником Луїсом Суаресом, провівши на 4 гри менше, ніж уругваєць – 11 проти 15.

Лідирують у списку з 13 м'ячами форвард Ді Сі Юнайтед Крістіан Бентеке та нападник Реал Солт Лейк Крістіан Аранго.