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Дивіться онлайн-трансляцію матчу жіночого відбіркового циклу чемпіонату Європи.

Сьогодні, 31 травня, відбудеться матч третього туру відбіркового циклу жіночого Євро-2025, у якому збірна України у гостях зіграє проти Уельсу.

Поєдинок пройде у містечку Лланелі на стадіоні Парк Скарлетс. Стартовий свисток пролунає о 21:15 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Уельс — Україна:

Склад національної жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дар’я Келюшик (Кривбас), Катерина Боклач (Марсель).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла), Ольга Басанська (Металіст 1925), Любов Шматко (Галатасарай).

Півзахисники: Анна Петрик, Ніколь Козлова, Вероніка Андрухів, Яна Калініна (усі — Ворскла), Даяна Семків (Кривбас), Таміла Хімич, Натія Панцулая, Дар’я Апанащенко (усі — Металіст 1925), Яна Малахова (Мура Нона).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Ніцца).

Нагадаємо, у перших турах Україна обіграла Косово (2:0), а потім поступилася Хорватії (0:1). Уельс тим часом двічі виграв розгромно — проти Хорватії (4:0) та Косово (6:0).