Панатінаїкос є одним з найбільш титулованих клубів Греції.
Мауріціо Саррі, Getty Images
05 червня 2024, 20:25
Колишній головний тренер Челсі та Ювентуса Мауріціо Саррі не захотів працювати у грецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, 65-річний італійський фахівець відмовився очолити Панатінаїкос.
Минулого сезону Панатінаїкос посів четверте місце у чемпіонаті, який виграв ПАОК.
Зазначимо, що Панатінаїкос є одним із найбільш титулованих клубів Греції.
Останнім місцем роботи Саррі був Лаціо. Також він тренував Верону, Емполі, Наполі, Челсі та Ювентус.
Раніше повідомлялося, що Саррі може очолити Марсель.