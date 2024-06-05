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Панатінаїкос є одним з найбільш титулованих клубів Греції.

Колишній головний тренер Челсі та Ювентуса Мауріціо Саррі не захотів працювати у грецькій Суперлізі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 65-річний італійський фахівець відмовився очолити Панатінаїкос.

Минулого сезону Панатінаїкос посів четверте місце у чемпіонаті, який виграв ПАОК.

Зазначимо, що Панатінаїкос є одним із найбільш титулованих клубів Греції.

Останнім місцем роботи Саррі був Лаціо. Також він тренував Верону, Емполі, Наполі, Челсі та Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Саррі може очолити Марсель.