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Рейтинг відомого видання щодо найкращих атакувальних хавбеків.

Видання FourFourTwo оголосило оновлену версію десятки найкращих атакувальних хавбеків світу на сьогодні.

Найкращим півзахисником, згідно з думкою видання, є Джуд Беллінгем із Реала. У топ-3 рейтингу він випередив представника Баварії Джамала Мусіалу та одного з лідерів Манчестер Сіті Філа Фодена.

Найкращі атакувальні півзахисники світу:

1. Джуд Беллінгем (Реал)

2. Джамал Мусіала (Баварія)

3. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

4. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

5. Флоріан Вірц (Баєр)

6. Мартін Едегор (Арсенал)

7. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

8. Коул Палмер (Челсі)

9. Юліан Брандт (Боруссія Д)

10. Антуан Грізман (Атлетіко)

Нагадаємо, Кейн — найкращий нападник світу за версією FourFourTwo.