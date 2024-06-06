Україна

Transfermarkt оновив цінники на гравців УПЛ.

6 червня відбулось оновлення ціни на гравців УПЛ за версією Transfermarkt.

Найбільший приріст показав атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков (+10 млн євро). Наразі ціна Георгія 35 млн євро.

Центрфорвард Динамо Владислав Ванат додав 3 млн — його ціна наразі 10 млн євро, а його одноклубник Микола Шапаренко коштує 9 млн євро (приріст 3 млн).

Тим часом захисник Шахтаря Микола Матвієнко втратив в ціні 2 млн євро (18 млн), його одноклубник Лассіна Траоре коштує 5 млн євро (-1 млн), як і атакувальний півзахисник Динамо Віталій Буяльський.

Нагадаємо, Судаков, Сікан, Зубков та Криськів — претенденти на звання найкращого гравця Шахтаря у сезоні-2023/24.