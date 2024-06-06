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Рейтинг відомого видання щодо найкращих форвардів.

Видання FourFourTwo оголосило оновлену версію десятки найкращих нападників світу на сьогодні.

Найкращим нападником, згідно з думкою видання, є форвард Баварії Гаррі Кейн. У топ-3 рейтингу він випередив новоспеченого нападника Реала Кіліана Мбаппе та "дев'ятку" Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Найкращі нападники світу:

1. Гаррі Кейн (Баварія)

2. Кіліан Мбаппе (Реал)

3. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті)

4. Віктор Осімген (Наполі)

5. Александер Ісак (Ньюкасл)

6. Лаутаро Мартінес (Інтер)

7. Сон Хин Мін (Тоттенгем)

8. Віктор Дьокереш (Спортінг)

9. Оллі Воткінс (Астон Вілла)

10. Рандаль Коло Муані (ПСЖ)

Нагадаємо, Кейн — гравець року у Бундеслізі за версією Sofascore.