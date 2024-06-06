Італія

Керівництво клубу задоволене роботою іспанця.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас підпише нову угоду з клубом, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанцю запропонують довгострокову угоду. Керівництво задоволене роботою Сеска після того, як він вивів Комо у Серію А.

Також повідомляється, що Фабрегас не розглядав можливість приєднатись до тренерського штабу нового наставника Челсі Енцо Марески.

Нагадаємо, що в сезоні-2017/18 Комо оголосили банкрутом та понизили до Серії D.